Больше не тайна: Домогаров рассекретил роман с танцовщицей: она моложе его на 22 года

Александр Домогаров впервые показал свою возлюбленную — танцовщицу Татьяну Степанову — которая младше его на 22 года. Актёр, известный по сериалу «Бандитский Петербург», опубликовал в соцсетях романтичные снимки с избранницей.

Поклонники 62-летнего артиста тепло отреагировали на новость, выразив восхищение Степановой и пожелав паре счастья. Домогаров ранее упоминал, что его сердце занято, и называл Степанову своей опорой и женой.

Домогаров нарушил молчание и показал избранницу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/domogarov.aleksandr

Ранее актёр был женат трижды: на Наталье Сагоян (мать его сына Дмитрия), костюмерше Ирине Гуненковой (отец их сына Александра) и Наталье Громушкиной. Последний брак закончился скандалом, когда ДНК-экспертиза опровергла отцовство Домогарова по отношению к сыну Громушкиной Гордею. До этого у актёра также был роман с Мариной Александровой, после которого он решил держать свою личную жизнь в тайне.

При этом ранее Домогаров назвал свои отношения со второй бывшей женой Ириной Гуненковой, которая умерла от рака в 2023 году, единственно верными. Пара рассталась спустя 12 лет брака, воспитав сына Александра. По словам Домогарова, даже после официального развода они остались близкими людьми.