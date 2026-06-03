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Регион
3 июня, 14:48

Грозы возвращаются: Москву и Подмосковье накроют мощные ливни

Синоптики предупреждают о грозах в Москве и области с 4 по 5 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москву и Подмосковье накроют грозы с кратковременными ливнями. Об изменении предупредили ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Непогода придёт в регион днём в четверг, 4 июня, и задержится в пятницу, 5 июня. На фоне облачности с прояснениями местами ударят грозы. При этом температурный фон окажется довольно комфортным: в столице воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области — до 20-25 градусов тепла.

Предстоящая ночь обойдётся без осадков, хотя местами опустится туман. В Москве столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля, в центре — до плюс 15, по региону — от 8 до 13 градусов. Схожая картина сохранится и в пятницу.

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Ранее сообщалось, что сразу несколько российских регионов накроют погодные аномалии: где-то столбики термометров рванут вверх, а где-то, наоборот, резко упадут. 2 и 3 июня аномальную жару зафиксировали в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Температура там превысит климатическую норму на шесть-восемь градусов, а днём воздух прогреется до +23-28. При этом в Бурятии и Забайкальском крае похолодает на четыре-шесть градусов, а по ночам ударят заморозки.

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Юлия Сафиулина
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