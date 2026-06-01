Супергрибной сезон начался в Подмосковье из-за дождей

В ряде российских регионов начался «супергрибной сезон», в лесу находят первые шампиньоны, белые грибы, лисички и опята — особенно богата на «урожай» Московская область. Об этом рассказал миколог Дмитрий Тихомиров. По его словам, резкие перепады температур привели к такому эффекту. Если погода продолжит капризничать, то грибов станет ещё больше.

«Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно‑влажностная провокация, то есть похолодание и осадки. Накануне я под Домодедово нашёл лесные шампиньоны, гораздо более ароматные, чем те, что продаются. Они хороши тем, что их невозможно спутать с чем‑либо ядовитым. Начали находить белые грибы», — пояснил он Аиф.

Миколог отметил, что также наступила пора собирать серо‑жёлтый трутовик, который произрастает на дубах. Его очень хорошо срывать молодым. Трутовик по вкусу похож на курицу и с ним получаются прекрасные самостоятельные блюда, не требующие гарнира.

Ранее Life.ru писал, что под видом консервированных груздей в российских магазинах в большинстве случаев продаются китайские грибы шиитаке. Аналогичная ситуация и с опятами: вместо них в консервах и заморозке часто продаются фламмулины. Эти грибы даже не родственны опятам, просто похожи внешне. Китай в прошлом году резко нарастил поставки грибов в Россию. По данным Россельхознадзора, только через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» в 2025-м прошло 428 тонн различной грибной продукции из КНР — в 14 раз больше, чем годом ранее.