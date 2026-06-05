Прощай, школа: лучшие поздравления на выпускной 2026 для всех Оглавление Поздравления на выпускной 2026 в стихах Короткие стихи (для открыток и СМС) Длинные стихи (для торжественной части) Поздравления на выпускной в прозе Для выпускников: Для учителей: От классного руководителя: Короткие СМС-поздравления на выпускной 2026 Поздравления на открытках и в соцсетях (идеи подписей) Поздравление выпускникам от родителей (трогательные слова до слёз) Поздравление выпускникам от учителя (напутственное слово) Ответное слово выпускников на выпускном (благодарность) Заключение Большая подборка поздравлений на выпускной 2026: красивая и трогательная проза, короткие СМС и открытки. Для выпускников, родителей, учителей. Выбирайте лучшие слова! 4 июня, 22:15 Поздравления на выпускной 2026: самые трогательные слова для выпускников, учителей и родителей. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Lapina, © Gemini Nano Banana

Выпускной 2026 — особенный день для всех. Для ребят, которые наконец-то услышат последний звонок и откроют дверь во взрослую жизнь. Для родителей, у которых на глазах слёзы гордости: их малыши стали совсем большими. И для учителей, чьи сердца взволнованно бьются — сегодня они отпускают своих учеников в большое плавание.

В этой подборке — лучшие стихи и проза для поздравлений. От официальных до душевных, от коротких СМС до трогательных слов, пробирающих до слёз. Выбирайте то, что подходит именно вам. И помните: главное в поздравлении — искренность. А слова найдутся прямо здесь.

Поздравления на выпускной 2026 в стихах

Стихи любят за ритм, мелодику и особую торжественность. Они легко запоминаются и звучат красиво. Вот несколько вариантов на любой вкус.

Короткие стихи (для открыток и СМС)

Окончена школа, звонок отзвенел,

Вальсами бал выпускной отшумел.

Первый рассвет взрослый, встречая,

Удачи, успеха тебе пожелаю.

Ты выпускник, сегодня праздник твой,

И ты вступаешь в жизнь большую.

Прощаешься со школой, как герой,

Но вспоминай её всегда, волнуясь!

Ну вот и закончилась школа.

Путь пройден в 11 лет.

Он был очень труден и долог,

Но яркий оставит он след.

Всем ребятам желаю удачи,

Чтобы планы все удались,

Чтоб решались все задачи,

И мечты всегда сбывались!

Как поздравить выпускников с окончанием школы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Длинные стихи (для торжественной части)

Как быстро время пролетело

С тех пор, как первым был урок.

Сегодня все вы повзрослели,

Последний уж звучит звонок.

Вам не забыть уроков школьных,

Ваш класс, друзей, учителей.

Сейчас взгрустнётся вам невольно,

Закрыта будет класса дверь.

Вы стали взрослыми, ребята.

Сегодня вы — выпускники!

А были малыши когда-то,

Не отпуская маминой руки.

Успехов вам во взрослой жизни,

Не забывайте школьный путь.

И дружбой вашей дорожите,

Ведь прошлых лет уж не вернуть.

Ты школу закончил, в руках аттестат.

Ты славно трудился — и вот результат.

Сегодня твой праздник — твой выпускной!

Сегодня ты празднуй, а завтра не стой.

Впереди тебя ждут большие дела.

Тебя поздравляем, желаем добра.

Поздравления на выпускной в прозе

Проза хороша для официальной части или для тех, кто хочет выразить всё очень лично. Вот несколько душевных вариантов.

Для выпускников:

«Сегодня для вас звучит последний звонок и вы прощаетесь со школой. Как быстро время пролетело! Эти 11 лет навсегда останутся в вашей памяти — и уроки, и перемены, и общение с друзьями, общие дела и мечты. В добрый путь, выпускники! Удачи на экзаменах, и пусть каждый шаг в новой жизни будет уверенным, а путь — интересным».

«Дорогие ребята! Сегодня для вас прозвенел последний звонок, который означает старт нового этапа в вашей жизни. Не забывайте родную школу, храните в памяти бесценные моменты школьной юности. Мечтайте, творите, не бойтесь ошибаться и начинать всё сначала. И, конечно, ни пуха ни пера на экзаменах!».

«Последний звонок — это и прощание со школой, и начало новой удивительной дороги взросления. За вашими плечами годы открытий, дружбы, первых побед и важных уроков. Пусть все полученные знания помогут уверенно идти вперёд, а мечты исполнятся».

Для учителей:

«Дорогие наши учителя! Спасибо за вашу доброту, за понимание, за терпение. За то, что всегда всё объясняли, нас поправляли, во все дела наши вникали, учили, как в жизни поступать, чтобы её прожить на пять».

«Вы — те люди, которые могли объяснить сложную тему так, что даже я всё понимал. Вы не только давали знания, но и подклеивали наши сломанные сердца, порванные дневники и иногда учили нас чувству юмора. Нам будет вас не хватать».

Как поздравить родителей и учителей с выпускным. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

От классного руководителя:

«Дорогие мои выпускники, сегодня для нас наступает момент прощания. Мы прошли вместе долгий путь, и я горжусь каждым из вас. Вы стали для меня не просто учениками, а частью моей жизни. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, успехами и добрыми людьми. В добрый путь, мои дорогие!»

Короткие СМС-поздравления на выпускной 2026

Для тех, кто не может присутствовать лично, но очень хочет поздравить коротко и ёмко. Идеально для мессенджеров и соцсетей.

«Поздравляю с выпускным! Пройден трудный путь, но самое интересное ждёт впереди! Пусть каждая дверь открывается перед тобой».

«Твой выпускной сегодня наступил, а в нём и детство завершилось. Желаю в будущем много сил!».

«Поздравляю! Желаю выбрать правильный жизненный путь, отыскать подходящий маршрут. Всего, что пожелаешь, достигнуть тебе!».

«С праздником! Пусть впереди будет как можно больше счастливых моментов и правильных решений».

«Школа позади. В добрый путь, выпускник! Мечтай, дерзай, не бойся ошибаться».

Поздравления на открытках и в соцсетях (идеи подписей)

Тренд 2026 года — коротко, дерзко, но по делу. Вот несколько идей для подписей к школьным или праздничным фото:

«Выпуск 2026. Прощай, школа. Здравствуй, жизнь!»

«Мы лучшие. Самый дружный класс — навсегда»

«Гордость школы уходит. Грустно и радостно одновременно»

«В добрый путь! Будущее уже на пороге»

«Спасибо, учителя. Мы вас не забудем»

«Выпускной — точка, с которой начинается всё»

«Любимый учитель, вы у нас в сердечке навсегда»

«Мы будущее страны. И с нами можно не волноваться»

Поздравление выпускникам от родителей (трогательные слова до слёз)

Родителям особенно трудно. С одной стороны — гордость, с другой — лёгкая грусть: дети выросли. Вот слова, которые тронут до глубины души.

«Дорогие наши выпускники, дорогие наши повзрослевшие дети! Звонок последний, школьный — это и наш, родительский светлый праздник, и учителей, даривших вам знания. Мы, родители, отправляли вас в школу, переживали вместе неудачи, зато гордились успехами. А учителя делали всё нужное, чтобы ввести вас в мир знаний, помогали взрослеть. С благодарностью вспоминайте о школе и о тех, кто столько лет здесь делился с вами душою!».

Короткие поздравления на выпускной 2026. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

«Дорогие наши любимые дети! Вот и прозвенел последний звонок. Вам пора входить во взрослую жизнь. Пусть это будет нелегко, мы желаем выбрать правильный жизненный путь. Путь в счастливую, насыщенную яркими событиями жизнь. Всегда поступайте так, как мы вас учили, как учила вас школа. Школьный аттестат — это ваша путёвка в жизнь. Постарайтесь сделать так, чтобы не упустить шанс сделать свою жизнь счастливой».

Поздравление выпускникам от учителя (напутственное слово)

Учителя вкладывают в учеников душу. Вот слова, которые запомнятся на всю жизнь.

«Дорогие ребята! Сегодня для вас звучит последний звонок, и вы прощаетесь со школой. Как быстро время пролетело! Эти 11 лет навсегда останутся в вашей памяти — и уроки, и перемены, и общение с друзьями, общие дела и мечты. В добрый путь, выпускники! Удачи на экзаменах, и пусть каждый шаг в новой жизни будет уверенным, а путь — интересным».

«Дорогие выпускники! Вы стоите на пороге новой жизни, школьный этап которой подошёл к концу. Пусть полученные знания и опыт станут надёжной опорой во время финальных испытаний, пусть помогут дальше в жизни добиться любых желаемых высот».

«Дорогой мой класс, самые дружные и умные ребята! Сегодня в последний раз звучит для вас школьный звонок, который провожает вас в мир новых возможностей. Мир открыт для вас, пользуйтесь полученными знаниями, своей молодостью и всеми перспективами, ставьте перед собой самые масштабные цели и добивайтесь их».

Ответное слово выпускников на выпускном (благодарность)

Это, пожалуй, самый волнительный момент вечера. Выпускники благодарят родителей и учителей.

«Спасибо нашим учителям. Ваши труд, терпение и доброта вдохновляли нас всё это время. Вы вкладываете душу в учеников, и это бесценно. И, конечно, спасибо родителям. Ваша поддержка, любовь и понимание — это та сила, которая делала нас сильнее каждый день. Без вас невозможны никакие достижения».

Лучшие поздравления классному руководителю на выпускной 2026. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

«Дорогие учителя, мы благодарны вам сто раз. За вашу доброту, за понимание, за терпение. За то, что вы всегда всё объясняли, нас поправляли, во все дела наши вникали, учили, как в жизни поступать — чтобы её прожить на пять. Пусть будет счастье и здоровье всегда у каждого из вас».

«Уважаемые наши родители! Спасибо вам за вашу любовь и заботу, за то, что вы научили нас быть добрыми, честными и справедливыми. Именно благодаря вам мы выросли такими, какие мы есть. Мы вас очень любим и обещаем вас не подвести».

Заключение

Выпускной бывает только раз. В этот день хочется, чтобы каждое слово попадало в цель. Выбирайте те поздравления, которые ближе вам по духу, дополняйте их личными историями — и ваш вечер станет по-настоящему незабываемым. Помните: не бывает «правильных» или «неправильных» поздравлений. Бывают искренние. А искренность всегда чувствуется.

Поздравьте своих выпускников, родителей и учителей от всей души. Удачи на экзаменах, счастья в новой взрослой жизни и моря улыбок на выпускном балу!

Авторы Андрей Соколов