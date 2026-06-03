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3 июня, 15:04

Силовики нагрянули в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Правоохранители нагрянули в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Следственные действия проходят прямо в помещении ведомства, сообщается на официальном сайте Комиссии.

Глава НКЦБФР Алексей Семенюк уже прокомментировал ситуацию. Он заверил, что структура полностью сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.

«По нашим данным, правоохранителей интересуют документы, касающиеся работы Комиссии в прошлые годы», — сказал чиновник.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине раскрыли схему с закупками генераторов для ВСУ в Черниговской области: по данным СБУ, на поставках оборудования могли похитить более 11 млн гривен (около 18 млн рублей). Фигурантами дела стали командир воинской части, его заместитель и двое руководителей компаний-подрядчиков, а закупленная техника оказалась не готова к полноценному использованию из-за отсутствия масла.

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Дарья Денисова
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