«Списать» не удалось: Девятиклассник из Москвы выиграл суд у Минпросвещения

Девятиклассник из Москвы выиграл спор с Минпросвещения после дисквалификации на Всероссийской олимпиаде по праву. Ведомство лишило его диплома, но суд вернул юному участнику призовое место. Об этом пишет Mash.

Школьник серьёзно увлекается юриспруденцией. В прошлом году он занял шестое место на состязании, однако эксперты решили, что подросток мог воспользоваться запрещённым устройством.

Поводом стали движения под партой. В материалах указывалось: «Участник убрал руки под стол и совершил сомнительные действия, похожие на взаимодействие с сенсорным цифровым устройством».

После этого призёра дисквалифицировали, но он вместе с отцом обратился в суд. Там повторно изучили запись, оценили движения рук и ног и не нашли признаков списывания. Диплом школьнику вернули. Минпросвещения попыталось оспорить решение, однако жалобу отклонили.

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