Кабмин выделил 4,5 млрд рублей на жильё курянам и белгородцам

Правительство России дополнительно направит почти 4,5 млрд рублей на решение жилищных вопросов в Курской и Белгородской областях. Деньги предназначены для жителей приграничных регионов, пострадавших от боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он также отметил, что ранее кабмин уже выделял средства, чтобы семьи могли арендовать жильё, купить квартиру или построить дом.

«Для помощи людям [из приграничных регионов], которые оказались в непростой ситуации, правительство ранее направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру либо построить дом. Сегодня на такие цели дополнительно выделим почти 4,5 млрд рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение соответствующих жилищных вопросов», — заявил глава правительства.

Мишустин поручил Минстрою оперативно довести финансирование до регионов. Это нужно, чтобы граждане вовремя получили положенные выплаты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области числятся пропавшими 332 жителя приграничья. Они пропали во время вторжения ВСУ в августе 2024 года. Благодаря кропотливой работе компетентных органов и усилиям по возвращению насильно угнанных жителей из Сум, более тысячи человек уже удалось найти живыми.