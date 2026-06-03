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3 июня, 15:53

В Туле при разборе конструкций после пожара обнаружено тело третьего погибшего

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Тульской области

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар на производственном объекте в Туле, расположенном на проспекте Ленина, полностью потушен. В ходе работ по разбору завалов сотрудники экстренных служб обнаружили тело ещё одного погибшего. Таким образом, общее число жертв возросло до трёх. Информация предоставлена пресс-службой Главного управления МЧС России по Тульской области

«При разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего человека», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории Тульской области совместно с дознавателями спасательной службы для выяснения обстоятельств случившегося.

Пожар охватил склады в Архангельске на площади 7,5 тыс. квадратов
Пожар охватил склады в Архангельске на площади 7,5 тыс. квадратов

Ранее сообщалось, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший в результате ночной атаки украинских беспилотников в ночь на 2 июня. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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