Впервые с 2009 года две россиянки сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос»

Исторический момент для российского тенниса на «Ролан Гаррос»: Мирра Андреева и Диана Шнайдер одновременно вышли в полуфинал турнира. Обе теннисистки продемонстрировали блестящую игру в четвертьфиналах: Андреева уверенно обыграла Сорану Кырстю из Румынии со счётом 6:0, 6:3. Шнайдер же совершила настоящую сенсацию, победив первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в трёх сетах (3:6, 7:5, 6:0).

В последний раз две российские спортсменки достигали этой стадии на парижском «мейджоре» в 2009 году – тогда Светлана Кузнецова и Динара Сафина не только дошли до полуфинала, но и встретились в финале, где победу одержала Кузнецова.

В предстоящих полуфиналах Андреева сыграет против Марты Костюк из Украины, а Шнайдер – против Майи Хвалиньской из Польши.

«Ролан Гаррос», или Открытый чемпионат Франции, — турнир Большого шлема, проходящий в Париже на рубеже весны и лета. Основанный в 1891 году, он признан главным грунтовым состязанием планеты и самым изматывающим из-за медленного красного покрытия, провоцирующего долгие розыгрыши. Матчи играют на кортах имени военного летчика, героя Первой мировой. Победителей выявляют в пяти разрядах. Абсолютные рекордсмены: Рафаэль Надаль (14 титулов) у мужчин и Крис Эверт (7) у женщин.