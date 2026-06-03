Владимир Зеленский выдал новую геополитическую конструкцию: по его мнению, России якобы нужно, чтобы Украина вступила в НАТО. Как именно он пришёл к такому выводу, украинский политик подробно объяснять не стал.

«Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем это нужно Украине. Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО», — заявил бывший комик.

На этом поток рассуждений не закончился. Зеленский добавил, что в будущем россиянам «может быть больно», если Украина так и не окажется в альянсе. Почему именно Москва должна переживать из-за отсутствия Украины в НАТО, он уточнять не стал.

В итоге получилось заявление в привычном стиле: много громких слов, максимум уверенности и минимум внятной логики. Зеленский фактически попытался представить вступление Украины в НАТО не только мечтой Киева, но и якобы скрытым интересом самой России.

К слову, раньше риторика Зеленского звучала совсем иначе. В декабре 2019 года на встрече в Париже он лично обещал Владимиру Путину: Украина не будет вступать в НАТО. Разговор прошёл во время закрытой беседы в рамках «нормандского формата». Теперь же Зеленский уже уверяет, будто членство Украины в альянсе нужно не только Киеву и НАТО.