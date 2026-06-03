Зумерский мем «сикс-севен» поднял цены на отели в Смоленске на 10%

Смоленск неожиданно превратился в мемную столицу зумеров, которые массово съезжаются туда ради вирусного тренда «сикс-севен». О феномене рассказала SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Российские зумеры сделали из Смоленска мем «сикс-севен». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным организации, число бронирований отелей и квартир среди гостей младше 24 лет подскочило на 26%. Код региона идеально совпал с модным интернет-жестом: подростки снимают ролики с характерным движением ладоней на фоне крепостной стены, Успенского собора, Лопатинского сада и других достопримечательностей. Поездка в Смоленск превратилась в мемное паломничество, а сам город в этом году получил статус «молодёжной столицы России».

На волне хайпа подрос и ценник. Средняя ночь в местных гостиницах сейчас обходится в 4600 рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее.

Сам тренд остаётся классической зумерской шуткой, смысл которой взрослые тщетно пытаются расшифровать. Подростки просто выкрикивают заветные цифры, делают жест и смеются с того, что кто-то до сих пор ищет в этом глубокий подтекст.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал в TikTok видео с Дональдом Трампом, произносящим модный среди молодёжи мем «six seven». Ролик появился в официальном аккаунте администрации президента, на который подписаны уже 6,7 миллиона человек. Креатив зашёл далеко не всем подписчикам. Комментаторы немедленно припомнили, что бензин сейчас стоит ровно по 6-7 долларов за галлон. Другие с издёвкой призывали Обаму вернуться.