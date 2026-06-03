Слизни против американских горок: Моллюски устроили блэкаут в парке Нидерландов

В нидерландском парке аттракционов De Waarbeek в городе Хенгело временно остановили часть развлечений из-за группы слизней. Моллюски заползли в электрический шкаф и вызвали короткое замыкание. Об этом пишет портал NU.nl.

Без питания остались пять основных аттракционов, включая американские горки и карусель. По предварительным данным, сбой мог произойти из-за слизистого следа, который животные оставили внутри электрощитка. Представитель парка уточнил, что самих слизней удалось спасти. Их переместили в безопасное место.

Техническая служба устраняет последствия аварии. Администрация рассчитывает вернуть все аттракционы в работу до конца дня, а посетителям, оказавшимся в парке во время инцидента, выдадут бесплатные билеты на следующее посещение.

Ранее в Туве двух парней зажало на аттракционе «Шторм». Во время движения конструкцию заклинило. Молодых людей 17 и 18 лет заблокировало в подвесных сиденьях. На место оперативно прибыли спасатели. Специалистам пришлось деблокировать зажатых посетителей.