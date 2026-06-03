Путин подарил букет роз президенту Танзании после переговоров в Кремле
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Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет после завершения переговоров в Кремле. Встреча глав государств прошла в среду в Большом Кремлёвском дворце. Президент Танзании находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
«Спасибо вам большое за визит», — сказал Путин, провожая коллегу.
Самия Сулуху Хассан также выразила благодарность и напомнила, что новая встреча состоится уже через день на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Напомним, что сегодня в Большом Кремлёвском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала. На встрече присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица.
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