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3 июня, 17:27

Путин подарил букет роз президенту Танзании после переговоров в Кремле

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет после завершения переговоров в Кремле. Встреча глав государств прошла в среду в Большом Кремлёвском дворце. Президент Танзании находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.

«Спасибо вам большое за визит», — сказал Путин, провожая коллегу.

Самия Сулуху Хассан также выразила благодарность и напомнила, что новая встреча состоится уже через день на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Напомним, что сегодня в Большом Кремлёвском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Танзании Самии Сулуху Хасан. Путин лично приветствовал главу африканской республики в центре Георгиевского зала. На встрече присутствовали члены делегаций, прибывшие вместе с гостьей, и российские официальные лица.

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Полина Никифорова
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