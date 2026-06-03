В Харьковской области из-за атаки украинского БПЛА погиб мужчина

Украинский дрон самолётного типа атаковал гражданский автомобиль в освобождённой части Харьковской области, водитель погиб. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Удар был нанесён по легковушке, за рулём которой находился мирный житель. Мужчине попытались оказать первую помощь прямо на месте, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Он скончался по дороге в медицинское учреждение.

«От себя лично и от всех жителей нашего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Ганчев в своём телеграм-канале.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что украинский беспилотник нанёс удар по грузовику, доставлявшему дрова для мирных жителей в Харьковской области. По его данным, атака произошла в тот момент, когда машина выполняла гуманитарный рейс. Водитель успел заметить приближающийся дрон и выскочил из кабины до попадания. Благодаря этому сам он не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.