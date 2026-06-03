Средства ПВО за день сбили 82 украинских БПЛА над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно нейтрализовали 82 украинских беспилотника. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую и Смоленскую области, а также над Республикой Крым и в акватории Чёрного моря. Инциденты произошли в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ПВО России за прошедшую ночь сбила 354 дрона ВСУ. Беспилотники, в частности, были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областей и Республики Крым.