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3 июня, 17:55

Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска продвинулись в Красном Лимане в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, бои в городе продолжаются. Пушилин отметил, что продвижение есть, однако ситуация остаётся сложной из-за характера боевых действий. Глава ДНР подчеркнул, что речь идёт о городских боях, поэтому события развиваются не так быстро.

При этом, по оценке Пушилина, положение украинских сил в Красном Лимане становится неблагоприятным.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжёлых столкновениях в районе Рай-Александровки под Краматорском. По его словам, украинские военные продолжают перебрасывать туда дополнительные резервы, пытаясь удержать стратегическую высоту. Однако эти силы попадают под мощный огонь российских подразделений и уничтожаются.

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Николь Вербер
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