ВС РФ перемалывают силы ВСУ в битве за стратегическую высоту у Рай-Александровки
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Украинские военные стягивают дополнительные резервы к Рай-Александровке в районе Краматорска в ДНР, но все эти силы попадают под мощный огонь российских солдат и ликвидируются. Об этом рассказал в эфире ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин.
«Не прекращаются столкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Ну а наши подразделения перемалывают силы противника», — подчеркнул он.
Ранее российские военные атаковали производственные цеха, а также места запуска и подготовки беспилотников ВСУ. Также под удары попали пункты временной дислокации противника в 137 районах в зоне СВО.
