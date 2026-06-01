ВС РФ перемалывают силы ВСУ в битве за стратегическую высоту у Рай-Александровки

Украинские военные стягивают дополнительные резервы к Рай-Александровке в районе Краматорска в ДНР, но все эти силы попадают под мощный огонь российских солдат и ликвидируются. Об этом рассказал в эфире ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин.

«Не прекращаются столкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Ну а наши подразделения перемалывают силы противника», — подчеркнул он.

Ранее российские военные атаковали производственные цеха, а также места запуска и подготовки беспилотников ВСУ. Также под удары попали пункты временной дислокации противника в 137 районах в зоне СВО.