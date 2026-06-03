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Регион
3 июня, 18:37

«Знаю, куда пойти работать»: Доктор Мясников показал трюки на пилоне и пригрозил уйти из профессии

Врач Мясников удивил подписчиков, показав навыки пилона на съёмках передачи

Александр Мясников опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором он лихо взбирается по шесту, а затем грациозно скользит вниз. Врач и телеведущий снял эти кадры прямо во время съёмок передачи «О самом главном».

Врач Мясников взобрался на шест во время съемок и пошутил о смене профессии. Видео © Telegram / ДОКТОР МЯСНИКОВ

Доктор сопроводил ролик шуткой о том, что теперь ему не страшно остаться без работы. При этом его коллега, смеясь, отказалась попробовать свои физические силы.

«Выгонят из ведущих — я теперь знаю, куда пойти работать!» — сказал он.

Нарушил все запреты: Мясников выпил пиво и встал на баланс-борд с котом через день после операции
Нарушил все запреты: Мясников выпил пиво и встал на баланс-борд с котом через день после операции

Ранее Александр Мясников предостерёг от вечерних скандалов людей с больным сердцем, повышенным давлением, ожирением и высоким холестерином. Врач заявил, что привычка выяснять отношения перед сном может обернуться для них катастрофой. По его словам, у человека в предынфарктном состоянии такая манера способна закончиться реально плохо. Проблема, как подчеркнул медик, становится ещё острее в летнюю жару, которая сама по себе даёт дополнительную нагрузку на сосуды.

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Обложка © Telegram / ДОКТОР МЯСНИКОВ

Юлия Сафиулина
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