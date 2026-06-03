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3 июня, 18:34

Белоусов: Единый контур ударных комплексов внедрят во все группировки войск РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единый контур разведывательно-ударных комплексов внедрят во все группировки российских войск к сентябрю. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

По его словам, система сейчас завершает боевую апробацию. Она объединяет в себе всех должностных лиц от взвода до соединения и позволяет мгновенно передавать разведданные для нанесения ударов. Группировка «Центр» уже активно работает в этом контуре, и спрос на систему колоссальный. Разработку представили министрам обороны стран ОДКБ вместе с другими перспективными образцами вооружения.

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Ранее Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ, которое прошло в подмосковном парке «Патриот». Встреча состоялась под председательством главы российского военного ведомства. Перед началом совещания министры обороны стран-участниц возложили цветы к монументу «Матерям победителей». Они также почтили минутой молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. После церемонии участники перешли к обсуждению актуальных вопросов коллективной безопасности.

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Юлия Сафиулина
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