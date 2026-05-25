Группировка «Восток» автоматизировала систему борьбы с беспилотниками

В группировке войск «Восток» заработала автоматизированная система противодействия беспилотникам, которая позволила повысить скорость и точность их уничтожения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вопросы применения беспилотных систем и средств борьбы с ними обсуждались на совещании на одном из пунктов управления. Его провёл министр обороны РФ Андрей Белоусов, который заслушал доклады командования и штабных офицеров о текущих задачах. Министру рассказали, что внедрение единого цифрового контура управления позволило объединить данные с различных радиолокационных средств и оперативно распределять цели между расчётами.

«Автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа», — отметили в МО РФ.

Начальник войск противовоздушной обороны группировки «Восток» генерал-майор Валерий Черныш рассказал, что информация с малогабаритных РЛС теперь сводится в единый программно-аппаратный комплекс, который работает в режиме реального времени. По его словам, система не только фиксирует воздушные цели и определяет их характеристики, но и автоматически передаёт задачи расчётам БПЛА-перехватчиков. Это позволяет быстрее реагировать на появление целей и снижать нагрузку на операторов.