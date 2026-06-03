Нобелевский лауреат допустил самый тяжёлый сценарий по Эболе в ДРК

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола может стать самой смертоносной за всё время наблюдений в Демократической Республике Конго. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира, конголезский врач Денис Муквеге в статье для газеты Monde.

Муквеге отметил, что ситуация в ДРК отличается от прошлых эпидемий. По его словам, раньше врачи могли использовать вакцины и препараты против штамма, который вызывал заболевание. Сейчас в стране распространяется штамм Бундибуджио, и готовых средств лечения против него нет.

Врач считает, что разработка препаратов займёт не меньше шести-девяти месяцев даже при благоприятном сценарии. При этом ДРК приходится бороться со вспышкой с меньшими ресурсами, чем раньше. На это, по данным Муквеге, повлияло сокращение помощи со стороны США и Евросоюза.

«Эта новая эпидемия (Эболы. — Прим. Life.ru) может стать самой смертоносной из когда-либо зафиксированных», — говорится в статье.

Муквеге подчеркнул, что задержка с лечением и нехватка ресурсов могут осложнить борьбу с заболеванием. Он также указал на необходимость срочных мер, чтобы не допустить более широкого распространения вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риски заноса вируса Эбола в Россию. Она заявила, что эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям остаётся стабильной. По словам Поповой, угрозы для России на данный момент нет, а варианты заноса вируса минимальны. Она также отметила, что специалисты контролируют поток людей, которые въезжают в страну через границу.