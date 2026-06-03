Мадьяр вновь исключил ускоренный приём Украины в Евросоюз

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт по-прежнему выступает против ускоренного присоединения к Евросоюзу как Украины, так и любых других государств. По его словам, процесс расширения должен оставаться единым и не сопровождаться исключениями по срокам. Об этом премьер заявил в своём видеообращении.

«Позиция венгерского правительства в отношении процесса вступления Украины в ЕС ясна. Не может быть ускоренного вступления в ЕС ни Украины, ни какой-либо другой страны», — заявил он.

Мадьяр подчеркнул, что Украина, как и другие претенденты на вступление, должна двигаться по установленной процедуре без ускоренных механизмов. В качестве примера он указал на страны Западных Балкан.

В то же время венгерский премьер-министр заявил, что выступает против отмены принципа единогласия в Евросоюзе в пользу голосования квалифицированным большинством. Он подчеркнул, что не поддерживает такую замену и ожидает переговоров внутри ЕС для достижения компромисса. Мадьяр, имеющий опыт работы дипломатом в ЕС, отметил сложность выработки единой позиции, но при этом указал на успешность таких усилий в большинстве случаев.