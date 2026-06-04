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4 июня, 07:52

Сладкая парочка ботаников из Петербурга вырастила наркоплантацию в квартире

В Петербурге задержана пара, устроившая наркоплантацию в квартире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meeboonstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meeboonstudio

Сотрудники полиции в Петербурге задержали двоих подозреваемых — мужчину из Мурино и его спутницу — у которых в квартире на улице Евгения Шварца была оборудована нарколаборатория. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге двое организовали нарколабораторию в квартире. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Правоохранители изъяли на месте около килограмма готового к сбыту вещества. Ещё более килограмма запрещённого сырья обнаружили в жилье женщины на Васильевском острове. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Певец Стас Пьеха отметил 11 лет без наркотиков
Певец Стас Пьеха отметил 11 лет без наркотиков

Ранее российские таможенники перекрыли маршрут нелегальной доставки наркотиков из Европы. Правоохранители задержали 27-летнего жителя Находки, который оказался организатором сбыта. Мужчина заказывал за рубежом амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, а затем распространял их через интернет по всей стране. Посылки наркодилер получал через подставных лиц. Фигуранта взяли под стражу.

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Владимир Озеров
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