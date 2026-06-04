Сладкая парочка ботаников из Петербурга вырастила наркоплантацию в квартире

Сотрудники полиции в Петербурге задержали двоих подозреваемых — мужчину из Мурино и его спутницу — у которых в квартире на улице Евгения Шварца была оборудована нарколаборатория. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге двое организовали нарколабораторию в квартире. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Правоохранители изъяли на месте около килограмма готового к сбыту вещества. Ещё более килограмма запрещённого сырья обнаружили в жилье женщины на Васильевском острове. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее российские таможенники перекрыли маршрут нелегальной доставки наркотиков из Европы. Правоохранители задержали 27-летнего жителя Находки, который оказался организатором сбыта. Мужчина заказывал за рубежом амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, а затем распространял их через интернет по всей стране. Посылки наркодилер получал через подставных лиц. Фигуранта взяли под стражу.