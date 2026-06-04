«Сосисовик» и «Боярский свиток»: В России хотят переименовать фастфуд на русский лад

Житель Дубны Семён Спивак, воодушевлённый недавними дискуссиями в Госдуме о защите родного языка, предложил заменить иностранные названия фастфуда на исконно русские аналоги. Мужчина убеждён, что англицизмы в общепите давно потеряли актуальность и чужды культурному коду страны. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Толчком к инициативе стали парламентские слушания, где депутаты не раз говорили о вытеснении иноязычных слов из обихода. В частности, Сергей Малинкович призывал запретить слово «гамбургер», заменив его на «кокошник» или «котлетник».

Дубненец не стал ждать решений сверху и разработал собственную линейку русифицированных названий. Хот-дог он предлагает называть «Сосисовиком», наггетсы — «Куриными самородками». Также в его списке: чизбургер — «Сырный слобожанин», кола — «Квасной биток», картошка фри — «Золотая соломка», а шаурма — «Боярский свиток».

Автор идеи подчёркивает, что не требует мгновенных запретов, а предлагает переходный период в год — чтобы бизнес успел обновить вывески и меню без убытков. Он напоминает, как в СССР французская булка превратилась в «городской батон». Язык, считает он, нужно своевременно очищать.

Спивак также призывает запустить рекламную кампанию в поддержку традиционной кухни: блинов, каш, сырников. По его мнению, это укрепит гастрономическую идентичность и улучшит здоровье нации — в отличие от вредного чужеродного фастфуда.

Напомним, что недавно в России возмутились, что фастфуд до сих пор носит иностранные названия. По мнению депутатов Госдумы, всё это обязательно необходимо переименовать на русский лад. Так, гамбургеры станут «кокошниками», «котлетниками» и «ленинградскими бутербродами».