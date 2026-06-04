На севере Украины зафиксировали перебои со светом
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В городе Лебедине Сумской области на севере Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги. По сообщениям, в городе Сумы был зафиксирован взрыв.
Ранее стало известно, что в Сумской области бойцы 425-го отдельного полка ВСУ, известного как «Скала», несут серьёзные потери. Многие военнослужащие этого формирования фактически гибнут в местных лесных массивах, однако их статус в официальных документах меняется на «без вести пропавших». Значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев.
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