На севере Украины зафиксировали перебои со светом

В городе Лебедине Сумской области на севере Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги. По сообщениям, в городе Сумы был зафиксирован взрыв.

Ранее стало известно, что в Сумской области бойцы 425-го отдельного полка ВСУ, известного как «Скала», несут серьёзные потери. Многие военнослужащие этого формирования фактически гибнут в местных лесных массивах, однако их статус в официальных документах меняется на «без вести пропавших». Значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев.