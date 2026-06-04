ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 21:41

На севере Украины зафиксировали перебои со светом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

В городе Лебедине Сумской области на севере Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги. По сообщениям, в городе Сумы был зафиксирован взрыв.

Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области
Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области

Ранее стало известно, что в Сумской области бойцы 425-го отдельного полка ВСУ, известного как «Скала», несут серьёзные потери. Многие военнослужащие этого формирования фактически гибнут в местных лесных массивах, однако их статус в официальных документах меняется на «без вести пропавших». Значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar