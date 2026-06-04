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Регион
3 июня, 22:49

В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за грозы с дождём

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве и Подмосковье введён жёлтый уровень погодной опасности на фоне прогноза грозовой активности с дождём в течение дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно метеорологам, местами по столице и региону ожидается гроза с дождём. Жёлтый уровень указывает на вероятность неблагоприятных погодных условий, которые могут потребовать повышенного внимания. Режим в Подмосковье будет действовать с 12:00 до 19:00 мск, в Москве — до 21:00 мск.

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Ранее Life.ru писал, что Москву и Подмосковье накроют грозы с кратковременными ливнями. В четверг, 4 июня, погода в регионе ухудшится и останется такой в пятницу, 5 июня. На фоне облачности с прояснениями местами ударят грозы. При этом температурный фон окажется довольно комфортным: в столице воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области — до 20-25 градусов тепла.

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Тимур Хингеев
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