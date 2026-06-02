2 июня, 16:59

Москва-река прогрелась до температуры моря в Сочи и Феодосии

Москва-река. Обложка © Life.ru

Температура воды в Москве-реке поднялась до 15 градусов. По данным Гидрометцентра РФ, такие данные зафиксировали у Звенигорода. Об этом пишет ТАСС.

«Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», — рассказали в Гидрометцентре. Такая же температура сейчас отмечается в море у Феодосии и Сочи.

При этом врачи не советуют москвичам открывать купальный сезон. Комфортными условиями для плавания считаются температура воздуха от плюс 20 градусов и вода не ниже 18 градусов.

В Гидрометцентре добавили, что у Евпатории море прогрелось до плюс 14 градусов, у Алушты — до 12. В районе Калининграда и Туапсе температура достигла 16 градусов, в Геленджике — 17, в Анапе — 18, а в Ейске — 19.

Ранее Life.ru сообщал, что в нескольких регионах России на этой неделе ожидаются погодные аномалии. 2–3 июня жарко будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Температура там окажется на 6–8 градусов выше климатической нормы.

Полина Никифорова
