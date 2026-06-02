Режим «чёрного неба» объявили в Красноярском крае

В Красноярске и нескольких округах края ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как «чёрное небо». Ограничения будут действовать с вечера 2 июня до 19:00 3 июня.

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, Зеленогорске, а также в ряде муниципальных округов региона. Среди них — Ачинский, Богучанский, Енисейский, Канский, Минусинский, Назаровский, Шарыповский, Эвенкийский и другие территории.

Синоптики прогнозируют в Красноярске жаркую и безветренную погоду. Днём 2 и 3 июня температура воздуха может подняться до плюс 25 градусов. Во время режима «чёрного неба» предприятия должны снижать выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуют реже бывать на улице и по возможности ограничить поездки на личных автомобилях.

Ранее Life.ru сообщал, что в нескольких регионах России на этой неделе ожидаются погодные аномалии. 2–3 июня жарко будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Температура там окажется на 6–8 градусов выше климатической нормы.