Москву в первый день лета накроет густой туман
Густой туман в Москве прогнозируют с 00:00 до 10:00 понедельника, 1 июня. По данным синоптиков, местами видимость составит от 200 до 500 метров. Об опасной погоде предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
В связи с погодной обстановкой автомобилистам рекомендовали сохранять повышенную внимательность за рулём. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию между автомобилями.
Ранее в подмосковных Мытищах во время грозы очевидцы сняли на видео светящийся объект, который плавно двигался по небу. Запись быстро распространилась в социальных сетях. Физик Кирилл Эккердт предположил, что в кадр могла попасть шаровая молния. По словам специалиста, наука признаёт существование такого явления, однако его природа до сих пор остаётся не до конца изученной.
