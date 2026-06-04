Российская сторона уже ведёт работу над созданием трибунала над украинскими преступниками. Об этом газете «Известия» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Работа уже идёт. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях», — рассказал дипломат.

По его словам, другие государства могли бы выступить гарантами справедливой судебной процедуры. Однако сейчас основная работа сосредоточена в российских судах.

Список будущих фигурантов формируется на основе уголовных дел, которые в последние годы открывают отечественные органы. Перед судом могут предстать не только непосредственные исполнители и командиры подразделений, но и украинские чиновники и политики. По оценке российской стороны, они целенаправленно создавали условия для геноцида.

Ранее Родион Мирошник назвал удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиеве в ДНР преднамеренным террористическим актом и военным преступлением. По его словам, атака была заранее спланирована с целью устрашения мирных граждан, парализации транспортного сообщения в регионе и лишения людей возможности нормально существовать; в автобусе находились 46 граждан. Мирошник также допустил, что после этого теракта со стороны России последуют военные меры реагирования.