Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что объекты британских компаний, задействованных в выпуске вооружений для Украины, могут рассматриваться как потенциальные цели для ответных мер со стороны Армии РФ. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Согласно Келину, производственные цепочки украинского ВПК распределяются по ряду стран, включая Великобританию, Данию и Канаду, что расширяет географию вовлечённых предприятий. По его словам, российской стороне известны адреса компаний, участвующих в поставках вооружений Украине, эти данные уже публиковались ранее.

Дипломат также отметил, что позиции Москвы и Лондона по украинскому конфликту диаметрально противоположны. По его словам, Великобритания оказывает Киеву военную и финансовую поддержку, усиливает санкционное давление и препятствует переговорным процессам, включая контакты с участием США.

«Мы с Великобританией находимся по разные стороны баррикад. Великобритания делает всё, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение. Мы знаем, что для этого они, с одной стороны, снабжают Украину вооружением и деньгами. С другой стороны, они вводят новые санкции и оказывают давление. В-третьих, они подрывают переговоры, которые велись с участием США», — сказал Келин.

Ранее посол Андрей Келин заявил, что Украина передала часть производства беспилотников за рубеж, включая Великобританию, Данию и Канаду. Он напомнил, что Киев атакует гражданские объекты с помощью беспилотников. Посол отметил, что Россия обладает мощными производственными возможностями в сфере беспилотной авиации и планирует сохранять своё лидерство в этой области.