Совет ЕС запустил процесс подготовки к переговорам по членству Украины

Совет Европейского союза начал подготовку к запуску переговоров с Украиной и Молдавией о приёме в Евросоюз. Об этом 3 июня сообщило Кипрское председательство Совета ЕС в соцсети X.

«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии (в ЕС. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни председательство обещает вести активную работу, чтобы завершить дискуссию в Совете ЕС. Сами переговоры могут стартовать 15 июня на межправительственной конференции по расширению союза в Люксембурге.

Начало официальных переговоров не гарантирует приёма страны-кандидата и не устанавливает временных рамок для этого процесса. К примеру, Турция ведёт такие переговоры с 2005 года, но перспективы её вступления в ЕС до сих пор не просматривается.

Тем временем, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт по-прежнему выступает против ускоренного присоединения Украины к Евросоюзу, равно как и любой другой страны. По его словам, процесс расширения должен оставаться единым и не сопровождаться исключениями по срокам. Украина, как и другие претенденты должна двигаться по установленной процедуре без ускоренных механизмов.