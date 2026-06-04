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4 июня, 00:43

Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Фрунзенской набережной водитель Kia при левом повороте не пропустил мотоцикл BMW, двигавшийся навстречу. В результате аварии мотоциклист попал в больницу.

Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве. Фото © MAX / Прокуратура Москвы

Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве. Фото © MAX / Прокуратура Москвы

«Водитель автомобиля Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении следовавшему во встречном направлении мотоциклу BMW и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В результате удара пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.

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Виталий Приходько
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