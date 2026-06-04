«Матушка русской земли» против ссор и «хвостов»: О чём просить Евфросинию Полоцкую 4 июня

4 июня Православная Церковь совершает память преподобной Евфросинии Полоцкой — одной из самых почитаемых святых Русской земли, которую называют первой русской игуменией и «матушкой русской земли». Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru, о чём молятся святой и почему её считают покровительницей студенчества и семейного мира.

В миру она носила имя Предслава (Предислава) и была правнучкой святого равноапостольного князя Владимира, дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. Родилась она около 1101-1104 годов и с юных лет отличалась любовью к молитве и книжному учению. Многие знатные князья просили её руки, но Предслава, узнав о том, что родители задумали обручить её с одним из них, тайно ушла из дома в монастырь, где приняла постриг с именем Евфросиния, что в переводе с греческого означает «радость». Она стала жить при Софийском соборе в Полоцке, где занималась переписыванием богослужебных и святоотеческих книг, а деньги, полученные за работу, раздавала нищим.

Епископ Полоцкий Илия, видя подвиги юной инокини, поручил ей устроить женский монастырь в Сельце, недалеко от Полоцка, на берегу реки Полоты. Отправляясь на место будущей обители, святая взяла с собой только святые книги, сказав: «Ими же утешает ми ся душа и сердце веселит». В основанном ею Спасо-Преображенском женском монастыре она обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и другим ремеслам. Здесь же приняли постриг две её сестры — Евдокия и Евпраксия, ставшие её верными помощницами.

По её же инициативе был основан и Богородицкий мужской монастырь, для которого она выпросила у Константинопольского патриарха и императора список с чудотворной Ефесской иконы Божией Матери, написанной, по преданию, самим апостолом и евангелистом Лукой. В 1161 году её стараниями был построен сохранившийся до наших дней Спасо-Преображенский собор — шедевр древнерусского зодчества. По заказу святой мастер Лазарь Богша создал уникальный напрестольный крест с частицами мощей многих святых и частью Животворящего Креста Господня — знаменитый крест преподобной Евфросинии, ставший главной святыней Полоцкой земли.

В конце жизни преподобная Евфросиния отправилась в паломничество в Святую Землю. Поклонившись святыням Константинополя, она прибыла в Иерусалим, где в русском монастыре Пресвятой Богородицы 23 мая (5 июня по новому стилю) 1173 года мирно отошла ко Господу. Её святые мощи сначала были перенесены в Киево-Печерскую лавру, а в 1910 году торжественно возвращены в Полоцк, в основанный ею Спасо-Евфросиниевский монастырь, где покоятся и поныне.

Ей молятся о даровании мудрости и просвещения — ведь она была великой книжницей и просветительницей, основательницей школы при монастыре. Ей молятся о помощи в учении и постижении наук, о даровании разума детям и студентам. Ей молятся о даровании крепкой веры и целомудрия — она с юных лет отвергла мирскую суету и посвятила себя Христу, явив образец чистоты и непорочности. Ей молятся о покровительстве женскому монашеству и о помощи в иноческом делании — она считается небесной покровительницей всех православных монахинь. Ей молятся о мире в семье и о даровании благополучного замужества дочерям — сама будучи княжеской дочерью, она знала все проблемы этого сословия. Ей молятся об исцелении от болезней и о помощи в житейских нуждах. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Ранее, 3 июня, Православная церковь совершила сразу два важных празднования. Первое празднование совершилось в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которую называют главной святыней Русской земли. Второе — память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены, даровавших христианству свободу и обретших Животворящий Крест Господень.