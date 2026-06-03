Главная святыня Руси и Алёна-льняница: Россиянам рассказали, о чём молятся 3 июня
Россиянам рассказали, о чём молятся Владимирской иконе Богоматери 3 июня
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3 июня Православная церковь совершает сразу два важных празднования. О духовном значении этого дня и связанных с ним народных традициях Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Первое празднование совершается в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которую называют главной святыней Русской земли. Второе — память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены, даровавших христианству свободу и обретших Животворящий Крест Господень.
По преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана самим евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничали Спаситель, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф. В 1131 году святыня была привезена на Русь из Константинополя, а в 1155 году святой князь Андрей Боголюбский перенёс её во Владимир, благодаря чему икона получила своё нынешнее название.
С Владимирской иконой связаны многие важные события русской истории, в том числе избавление Москвы от нашествий в 1395, 1480 и 1521 годах, избрание русских митрополитов и патриархов, а также интронизация Патриарха Пимена в 1971 году.
Празднование 3 июня установлено в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. Согласно церковному преданию, хану явилась Божия Матерь, окружённая грозным небесным воинством, после чего он отступил.
Перед Владимирской иконой Божией Матери верующие молятся о защите Отечества, сохранении мира и единства страны, даровании мудрости правителям, исцелении от болезней, семейном благополучии и рождении детей.
Святые равноапостольные Константин и Елена жили на рубеже III–IV веков. В 312 году перед битвой у Мульвийского моста Константин увидел на небе сияющий крест с надписью: «Сим побеждай». После победы он уверовал во Христа.
Уже в 313 году император издал Миланский эдикт, который прекратил многолетние гонения на христиан и узаконил христианскую веру в Римской империи. Его мать, святая Елена, отправилась в Иерусалим, где, согласно церковному преданию, обрела Животворящий Крест Господень. По её инициативе были возведены храмы на Голгофе, в Вифлееме и на Елеонской горе.
«Святым Константину и Елене молятся о даровании веры и укреплении в христианском благочестии, о помощи в устроении семьи и о благополучном браке, об обретении духовных сокровищ, о защите от врагов и о мире в стране, о просвещении неверующих и о вразумлении заблудших, о помощи в любом добром начинании», — пояснил Иванов.
В народной традиции праздник получил название «Алёна-льняница», поскольку именно с этого дня начинали сеять лён и коноплю. Девушки исполняли специальные обрядовые песни, а хозяйки клали яйца в мешки с семенами, чтобы будущий урожай был богатым. Также в этот день традиционно сеяли гречиху, позднюю пшеницу и высаживали огурцы.
Существовали и народные запреты. Девушкам не рекомендовалось заплетать косы — считалось, что тогда волосы будут расти длинными и густыми. Кроме того, в этот день старались избегать ссор, сквернословия и употребления алкоголя. Нежелательно было давать деньги в долг или занимать их самим.
Главной же традицией праздника считались милосердие, помощь нуждающимся и добрые дела.
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