Главная святыня Руси и Алёна-льняница: Россиянам рассказали, о чём молятся 3 июня

3 июня Православная церковь совершает сразу два важных празднования. О духовном значении этого дня и связанных с ним народных традициях Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Первое празднование совершается в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которую называют главной святыней Русской земли. Второе — память святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены, даровавших христианству свободу и обретших Животворящий Крест Господень. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

По преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана самим евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничали Спаситель, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф. В 1131 году святыня была привезена на Русь из Константинополя, а в 1155 году святой князь Андрей Боголюбский перенёс её во Владимир, благодаря чему икона получила своё нынешнее название.

С Владимирской иконой связаны многие важные события русской истории, в том числе избавление Москвы от нашествий в 1395, 1480 и 1521 годах, избрание русских митрополитов и патриархов, а также интронизация Патриарха Пимена в 1971 году.

Празднование 3 июня установлено в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. Согласно церковному преданию, хану явилась Божия Матерь, окружённая грозным небесным воинством, после чего он отступил.

Перед Владимирской иконой Божией Матери верующие молятся о защите Отечества, сохранении мира и единства страны, даровании мудрости правителям, исцелении от болезней, семейном благополучии и рождении детей.

Святые равноапостольные Константин и Елена жили на рубеже III–IV веков. В 312 году перед битвой у Мульвийского моста Константин увидел на небе сияющий крест с надписью: «Сим побеждай». После победы он уверовал во Христа.

Уже в 313 году император издал Миланский эдикт, который прекратил многолетние гонения на христиан и узаконил христианскую веру в Римской империи. Его мать, святая Елена, отправилась в Иерусалим, где, согласно церковному преданию, обрела Животворящий Крест Господень. По её инициативе были возведены храмы на Голгофе, в Вифлееме и на Елеонской горе.

«Святым Константину и Елене молятся о даровании веры и укреплении в христианском благочестии, о помощи в устроении семьи и о благополучном браке, об обретении духовных сокровищ, о защите от врагов и о мире в стране, о просвещении неверующих и о вразумлении заблудших, о помощи в любом добром начинании», — пояснил Иванов.

В народной традиции праздник получил название «Алёна-льняница», поскольку именно с этого дня начинали сеять лён и коноплю. Девушки исполняли специальные обрядовые песни, а хозяйки клали яйца в мешки с семенами, чтобы будущий урожай был богатым. Также в этот день традиционно сеяли гречиху, позднюю пшеницу и высаживали огурцы.

Существовали и народные запреты. Девушкам не рекомендовалось заплетать косы — считалось, что тогда волосы будут расти длинными и густыми. Кроме того, в этот день старались избегать ссор, сквернословия и употребления алкоголя. Нежелательно было давать деньги в долг или занимать их самим.

Главной же традицией праздника считались милосердие, помощь нуждающимся и добрые дела.

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