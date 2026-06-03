День святой Елены, или Алёна-льняница: почему 3 июня женщинам запрещали заплетать волосы

3 июня в народном календаре отмечают Еленин день, который также называли Алёной-льняницей, Алёной-льносейкой или Олёной – длинными льнами. На Руси верили, что именно в этот день закладывается будущий урожай льна и огурцов, а потому соблюдали десятки примет и запретов. Самый известный из них касался женских волос: девушкам в этот день запрещалось заплетать косы. Рассказываем, что ещё нельзя делать 3 июня и какие приметы наши предки связывали с этим праздником.

Почему 3 июня девушки распускали волосы

Почему 3 июня нельзя носить тёмную одежду и поднимать найденные украшения. Фото © Nano Banana AI

Еленин день считался особым женским праздником. В народе святую Елену связывали со льном, а длинные льняные волокна стали символом красоты, молодости и женской судьбы. Отсюда и появилась необычная традиция ходить 3 июня с распущенными волосами.

Считалось, что, если в этот день не заплетать косы, волосы будут расти длинными, густыми и светлыми, словно льняные нити. Девушки надеялись таким образом привлечь красоту, внимание женихов и счастливую судьбу. Вечером молодёжь даже собиралась у перекрёстков, где разыгрывала старинные обряды, связанные с обработкой льна и будущим замужеством.

Как появилась Алёна-льняница и почему её связывали со льном

Православная церковь 3 июня вспоминает равноапостольных Константина и Елену. Именно царица Елена вошла в историю как одна из самых почитаемых христианских святых и мать императора Константина Великого.

На Руси имя Елена постепенно превратилось в Алёну, или Олёну. Созвучие со словом «лён» породило народное поверье, что святая покровительствует этой культуре. Так церковный праздник со временем превратился в Алёну-льняницу, а день стал одной из главных дат сельскохозяйственного календаря начала лета.

Главная традиция дня — посев льна и огурцов

Алёна-льняница 3 июня: зачем на Руси сеяли лён и распускали волосы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halil ibrahim mescioglu

Наши предки считали, что именно 3 июня лучше всего сеять лён. Для этого существовали особые обряды. Во многих деревнях выбирали самого высокого мужчину, чтобы и лён уродился высоким. Перед началом работы в мешок с семенами клали печёные яйца, а затем подбрасывали их вверх, желая будущему урожаю роста и силы.

Не меньше внимания уделяли и огурцам. Недаром говорили: «Олёне — льны, Константину — огурцы». Хозяйки проводили специальные обряды на хороший урожай, а сами огурцы старались сажать без лишних свидетелей. Считалось, что посторонний взгляд может сглазить будущие плоды.

Что нельзя делать 3 июня: главные запреты Еленина дня

Что нельзя делать женщинам 3 июня: старинные запреты Алёны-льняницы. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наши предки верили, что некоторые поступки в этот день способны отпугнуть удачу и навлечь неприятности. Заплетать волосы — можно лишиться красоты и женского счастья.

— можно лишиться красоты и женского счастья. Носить тёмную одежду — к семейным ссорам и обидам.

— к семейным ссорам и обидам. Вытирать пыль со светильников и ламп — к обманам и разочарованиям.

— к обманам и разочарованиям. Поднимать найденные серьги, кольца и украшения — можно забрать чужие беды.

— можно забрать чужие беды. Поднимать найденные монеты — вместе с деньгами в дом придут проблемы.

— вместе с деньгами в дом придут проблемы. Ругаться и сквернословить — весь год пройдёт в конфликтах.

— весь год пройдёт в конфликтах. Гадать на будущее — гадания считались опасными.

— гадания считались опасными. Завидовать чужому достатку — можно отпугнуть собственную удачу.

— можно отпугнуть собственную удачу. Грустить и жаловаться на жизнь — плохое настроение якобы затягивалось надолго.

— плохое настроение якобы затягивалось надолго. Лениться во время посевных работ — урожай мог подвести.

Народные приметы на 3 июня: какими будут погода и урожай

Народные приметы на 3 июня: какой будет погода по Еленину дню. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Garidueva

По наблюдениям за природой крестьяне пытались понять, каким окажется лето и что ждать осенью. Дождь 3 июня — к сырой и ненастной осени.

— к сырой и ненастной осени. Ненастье весь день — осень будет дождливой.

— осень будет дождливой. Кукушка кукует — впереди хорошая погода.

— впереди хорошая погода. Рябина обильно цветёт — будет хороший урожай льна.

— будет хороший урожай льна. Туман над лесом — к богатому грибному сезону.

— к богатому грибному сезону. Звёзды сильно мерцают — к ухудшению погоды.

— к ухудшению погоды. Мелких звёзд ночью не видно — скоро пойдёт дождь.

— скоро пойдёт дождь. Луна в кругах — к пасмурным дням.

— к пасмурным дням. Духота с самого утра — погода испортится.

— погода испортится. Появились мухоморы — скоро начнут расти белые грибы.

Что можно делать 3 июня для удачи и благополучия

Этот день считался благоприятным для любых работ, связанных с будущим достатком семьи. Хорошей приметой было сеять лён, коноплю, гречиху, ячмень и сажать огурцы. Женщины просили святую Елену о красоте, семейном счастье и здоровье близких. Также старались носить светлую одежду, готовить блюда из светлых продуктов и думать о хорошем. По народным поверьям, именно такие мелочи помогали привлечь благополучие на всё лето.

Часто задаваемые вопросы об Еленином дне

Еленин день 3 июня: почему девушки ходили с распущенными волосами. Фото © Nano Banana AI

С этим праздником связано множество народных примет и традиций. Ниже собраны краткие ответы на самые популярные вопросы. Когда Еленин день в 2026 году? 3 июня 2026 года, в среду.

3 июня 2026 года, в среду. Почему праздник называют Алёной-льняницей? Имя Алёна созвучно слову «лён», лён считался главным символом дня.

Имя Алёна созвучно слову «лён», лён считался главным символом дня. Почему нельзя заплетать волосы 3 июня? По приметам, распущенные волосы помогали сохранить красоту и привлечь удачу.

По приметам, распущенные волосы помогали сохранить красоту и привлечь удачу. Что нельзя делать женщинам в Еленин день? Не рекомендуется заплетать косы, носить тёмное, поднимать найденные украшения и ссориться.

Не рекомендуется заплетать косы, носить тёмное, поднимать найденные украшения и ссориться. Какие приметы обещают дождь? На дождь указывают мерцающие звёзды, круги вокруг луны, духота утром и отсутствие мелких звёзд на небе.

На дождь указывают мерцающие звёзды, круги вокруг луны, духота утром и отсутствие мелких звёзд на небе. Зачем в мешок с семенами клали яйца? Так крестьяне старались обеспечить хороший рост льна.

Так крестьяне старались обеспечить хороший рост льна. Почему огурцы сажали тайно? Считалось, что это помогает защитить урожай от сглаза.

Считалось, что это помогает защитить урожай от сглаза. Что нужно сделать для удачи 3 июня? Надеть светлую одежду, заняться посевом и избегать конфликтов.

Еленин день, или Алёна-льняница, был для наших предков не просто церковным праздником, а важной точкой всего сельскохозяйственного года. С ним связывали будущий урожай льна и огурцов, семейное благополучие и даже женскую красоту. Многие старинные поверья сегодня кажутся необычными, но они помогают лучше понять жизнь и традиции наших предков, которые внимательно наблюдали за природой и старались жить в гармонии с её ритмами.