Как Константинополь стал городом, за который веками боролись империи

Это был город, о котором слагались легенды. Для одних — Царьград, мистический Второй Рим, сакральный центр православной земли. Для других — несметная сокровищница, контроль над которой сулил власть над всей торговлей между Европой и Азией. Константинополь на протяжении своей долгой истории выдержал не менее двух десятков осад, пережил землетрясения, дворцовые перевороты и чуму, оставаясь заветной мечтой для десятков народов. Однако, несмотря на всю свою мощь, 29 мая 1453 года город, о котором слагали легенды, пал. Life.ru решил разобраться, почему же это неприступное место так манило правителей мира и что в итоге сломило его легендарные стены.

Выбор Константина

Как появился Константинополь и почему его называли Вторым Римом?

История главного города Средневековья началась не в 330 году. За несколько веков до императора Константина на этом месте существовал скромный греческий городок Византий. Основанный примерно в 660 году до н. э., он уже тогда обладал тем преимуществом, которое позже принесёт ему мировую славу, а именно расположением на европейском берегу пролива Босфор.

В 324 году римский император Константин I Великий вступил на берега пролива Босфор и принял судьбоносное решение. Рим более не соответствовал амбициям правителя новой эпохи. Вечный город был слишком далёк от богатых восточных провинций, погряз в язычестве и постоянно страдал от набегов варваров. Константин нуждался в новой столице, которая станет символом его власти и, что немаловажно, христианской веры, которую он принял, сделав из гонимой религии главный духовный закон империи.

Летописцы тех лет сохранили для нас живописную деталь: император лично, взяв в руки копьё, прочертил на земле границы будущего города. Через 6 лет, 11 мая 330 года, строительство было завершено. Город, первоначально названный Новым Римом, был торжественно освящён. Однако имя основателя оказалось сильнее: мир запомнил его как Константинополь, хотя сами жители любовно именовали его просто Город, словно другого на свете и не существовало. Но почему же Константинополь считался центром мира?

География Нового Рима

Какой город называли Новым Римом? История Константинополя.

Если выбор места — это 90% успеха в политике, то Константин попал в яблочко. Его новая столица расположилась на обширном полуострове, омываемом с юга Мраморным морем, с востока — проливом Босфор, а с севера — глубоководной бухтой Золотой Рог. Будучи мостом между Европой и Азией, город мгновенно оказался в эпицентре мировой торговли. Через него лежал путь всех товаров, следующих из Чёрного моря в Средиземное. Это позволяло империи не только богатеть на пошлинах, но и контролировать геополитику целых регионов.

Однако главным инженерным чудом, превратившим Константинополь в неприступную крепость, стали знаменитые Феодосиевы стены. Возведённые при императоре Феодосии II, когда город разросся за пределы старых укреплений, эти стены длиной почти 6 километров были настоящим шедевром фортификации. Со стороны моря вход в бухту Золотой Рог преграждала массивная железная цепь, натянутая между городом и Галатской башней. Казалось, что взять этот узел мира невозможно, но всё же попытки не прекращались веками.

Сердце империи

Почему Константинополь был сердцем Византии? История великого города.

Внешняя неприступность сочеталась с внутренним величием. Константинополь стал культурной столицей ойкумены. В центре города, на площади Августеон, пересекались судьбы мира: здесь находился роскошный Большой императорский дворец, от которого сегодня остались лишь руины, и грандиозный ипподром, вмещавший до 30 тысяч зрителей, ставший свидетелем кровопролитных гонок и политических мятежей.

Но настоящим сердцем города, его визитной карточкой и главной святыней был храм Святой Софии. Заложенный ещё Константином, перестроенный при Юстиниане I в 537 году, этот собор на протяжении почти тысячи лет оставался самым большим христианским храмом в мире (до постройки собора Святого Петра в Риме). Его гигантский купол диаметром 31 метр казался парящим в воздухе, наполняя пространство божественным светом.

Эпоха войн

Кто захватил Константинополь: эпоха войн в центре православной земли.

История помнит как минимум 24 осады Константинополя. Казалось, что Оттоманская Порта, арабы, славяне, персы и русы приходили к его стенам вновь и вновь, но долгое время город оставался неприступным лишь благодаря силе духа и технологическому превосходству.

Особенно тяжёлыми выдались осады VII–VIII веков, когда арабы, захватив огромные территории, нацелились на сердце Византии. В 717–718 годах огромная арабская армия и флот в течение 13 месяцев держали город в кольце. Но Константинополь обладал секретным оружием — «греческим огнём». Это была смесь из кавказской нефти, серы и селитры, которую невозможно было потушить водой. Она выстреливалась из медных сифонов и буквально выжигала вражеские корабли, превращая море в пылающий ад. Сжигая арабские суда и пользуясь поддержкой болгарского хана Тервела, византийцы выстояли.

Трагедия 1204 года

Удивительно, но город пал не от рук «иноверцев», а от собратьев-христиан. Четвёртый крестовый поход, затеянный для освобождения Гроба Господня, по приказу венецианского дожа Энрико Дандоло был направлен на Константинополь. В апреле 1204 года «воины Христа» ворвались в город и устроили грандиозную резню. Рыцари не пощадили христианских святынь. В церковь Святой Софии они ввели мулов, чтобы нагрузить их сокровищами, и животные пачкали древнюю мозаику пола своими испражнениями.

Сокровища вывозились телегами. Золотые подсвечники рубились на куски мечами, статуи с ипподрома переправлялись в Венецию. Варварский разгром 1204 года нанёс империи смертельную рану. «Царь городов» был разграблен так, как не смогли бы его разграбить никакие «варвары», и он уже никогда не смог оправиться от этого удара.

Конец Контантинополя

Конец Константинополя: как турки разгромили центр православной земли?

Финальная глава истории Византии была предрешена. К середине XV века могущественная некогда империя сжалась до размеров небольшого анклава вокруг своего столичного города. Противостоять молодой и агрессивной Османской империи она уже не могла. Весной 1453 года 21-летний султан Мехмед II подошёл к стенам Константинополя с огромной армией. По разным оценкам, в ней насчитывалось от 80 до 200 тысяч человек. Им противостояли силы последнего императора Константина XI Палеолога. Мехмед II готовился основательно: построил на берегу Босфора крепость Румелихисар, перекрывшую пролив. Венгерский инженер Урбан отлил для турок гигантские бомбарды. Одна из них имела ствол длиной 8 метров и метала каменные ядра весом почти в 300 килограммов. Это был настоящий танк XV века, способный сокрушать древние стены!

Однако самым гениальным ходом султана стала операция по переброске флота. Чтобы обойти массивную цепь, перекрывавшую залив Золотой Рог, турки вытащили десятки кораблей на берег, смазали днища жиром и ночью перетащили их волоком по специально сооружённому деревянному настилу прямо в бухту. Несмотря на подавляющее превосходство в силах и чудовищную артиллерию, осада затянулась на 53 дня. 29 мая 1453 года, после почти пятичасового непрерывного сражения туркам удалось прорваться за вторую линию легендарных Феодосиевых стен. В возникшей панике император Константин XI сбросил с себя императорские регалии и с мечом в руках ринулся в последнюю атаку, где и погиб неизвестным воином.

С падением Константинополя закончилась одна эпоха и началась другая. Город был переименован в Стамбул и стал новой столицей Османской империи. Константинополь трансформировался, впитав в себя память о тысячелетней борьбе. Величественный храм Святой Софии, символ христианского мира, по приказу Мехмеда II был превращён в мечеть Айя-София, стерев грань между завоевателем и завоёванным. Впрочем, даже новые хозяева, османы, были настолько впечатлены величием византийской архитектуры, что впоследствии строили свои главные мечети в подражание Айя-Софии. Так город, за который боролись империи, завершил один великий цикл мировой истории и начал другой, навсегда оставшись мифом, крепостью и символом.