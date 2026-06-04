Биткоин впервые с 28 февраля опустился ниже $65 тыс.

Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже $65 тыс. впервые с 28 февраля 2026 года. Это произошло на площадке Binance, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:45 мск биткоин находился на уровне $64,778 тыс. Падение ниже отметки $65 тыс. стало заметным движением для рынка после нескольких месяцев торгов выше этого уровня.

Биткоин остаётся одним из ключевых индикаторов настроений на рынке цифровых активов. Его движение часто влияет на интерес инвесторов к другим криптовалютам.

Ранее сообщалось, что с 8 июня могут начаться колебания курса доллара к рублю. Аналитики связывали это с параметрами валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила, дивидендным сезоном и спросом на валюту в период отпусков. По оценке экспертов, рубль в мае заметно укрепился к доллару и юаню, однако в начале июня начал снижаться.