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4 июня, 00:48

Биткоин впервые с 28 февраля опустился ниже $65 тыс.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже $65 тыс. впервые с 28 февраля 2026 года. Это произошло на площадке Binance, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:45 мск биткоин находился на уровне $64,778 тыс. Падение ниже отметки $65 тыс. стало заметным движением для рынка после нескольких месяцев торгов выше этого уровня.

Биткоин остаётся одним из ключевых индикаторов настроений на рынке цифровых активов. Его движение часто влияет на интерес инвесторов к другим криптовалютам.

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Стоимость серебра впервые с начала мая упала ниже $75 за тройскую унцию

Ранее сообщалось, что с 8 июня могут начаться колебания курса доллара к рублю. Аналитики связывали это с параметрами валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила, дивидендным сезоном и спросом на валюту в период отпусков. По оценке экспертов, рубль в мае заметно укрепился к доллару и юаню, однако в начале июня начал снижаться.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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