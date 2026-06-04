Роспотребнадзор направит в Конго партию тестов для диагностики Эболы

Роспотребнадзор передаст Республике Конго партию тестов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио. Россия также направит туда группу специалистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях недопущения дальнейшего распространения лихорадки Эбола в странах Африки Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Республику Конго, граничащую с наиболее пострадавшей от текущей вспышки Демократической Республикой Конго. В Браззавиль российские учёные также доставят 1000 тестов и реагентов для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что средства диагностики разработал ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Там назвали тесты новейшей разработкой. Эффективность этих средств уже подтвердили во время работы в Уганде. Российские специалисты также выезжали туда в конце мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риски заноса вируса Эбола в Россию. По её словам, эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям остаётся стабильной. Попова заявила, что угрозы для РФ на данный момент нет, а варианты заноса вируса минимальны. Она также отметила, что специалисты контролируют поток людей, которые въезжают в страну через границу.