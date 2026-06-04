Минздрав обновил стандарт лечения панических атак

Минздрав РФ обновил стандарт лечения панических атак, включив в него расширенный перечень диагностических исследований и дополнительные методы терапии. Об этом говорится в документе ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно новым положениям, при подозрении на паническую атаку врач сможет направить пациента на анализ на ВИЧ. Также предусмотрена возможность проведения исследований на гепатиты B и C и на трепонему бледную. В стандарте сохранены действующие подходы к терапии: индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

В перечень методов лечения добавлена светотерапия — «воздействие излучением видимого диапазона». Этот способ используется в медицине при определённых состояниях, связанных с нарушением циркадных ритмов и сезонными расстройствами.

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