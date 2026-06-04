Украинские силы за минувшие сутки понесли потери в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены 3 станции спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал он.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы была ликвидирована самоходная артиллерийская установка противника.

Ранее российские военные уничтожили склад ВСУ в селе Ладинка Черниговской области, где хранились боеприпасы, включая ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, был поражен объект, использовавшийся для хранения боеприпасов. В одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3.