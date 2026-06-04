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4 июня, 03:24

Бойцы «Севера» отчитались об уничтожении 33 тяжёлых дронов R-18 ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Российская группировка войск «Север» нанесла существенные потери украинским силам за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 96 БПЛА самолётного типа, 33 тяжёлых боевых дрона R-18, 2 мотоцикла, 4 квадроцикла и 7 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.

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Ранее российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области благодаря информации, полученной с мобильного телефона испанского наёмника Переса Родригеса с позывным Шакал. В телефоне оказались координаты позиций украинских солдат, объектов нацгвардии в Харькове, а также данные офицеров ГУР и СБУ.

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Виталий Приходько
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