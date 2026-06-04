Полицейские задержали курьера, похитившего у пенсионеров более 45 млн рублей

Камчатскими полицейскими задержан курьер мошенников, похитивший у двух жителей Камчатки более 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Момент задержания подозреваемого в хищении 45 млн рублей. Видео © MAX / Полиция Камчатки

Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного мошенничества. В апреле 2026 года они звонили жертвам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали пенсионеров, что их сбережения пытаются похитить. Под предлогом «спасения» денег граждане снимали все накопления и передавали их местному курьеру.

«Роль задержанного в преступной схеме заключалась в получении похищенных денег от местного курьера и их транспортировке в Москву для дальнейшего распределения между участниками организованной группы», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники группы и возможные дополнительные эпизоды.

Ранее в Архангельской области 75-летняя пенсионерка отдала курьерам мошенников более 6 миллионов рублей после звонков якобы из «поликлиники» и от лиц, представлявшихся силовиками. Деньги передавались через двух курьеров: сначала 73-летнюю жительницу Архангельска, а затем 24-летнего иностранца, которого задержали в аэропорту Архангельска при попытке улететь в Петербург. Средства вернули хозяйке. На приезжего завели уголовное дело. Он не первый раз «подрабатывает» курьером, предстоит вычислить его предыдущих жертв.