Курьера «поликлиники» поймали в аэропорту Архангельска с украденными ₽6 млн

В Северодвинске 75-летняя пенсионерка передала через курьеров мошенникам более 6 миллионов рублей наличными деньгами. Женщина повелась на телефонный звонок якобы из «поликлиники» и назвала свои паспортные данные. Затем начались звонки от «силовиков, прокуроров, адвокатов», которые запугали несчастную тем, что на неё заведут уголовное дело за помощь ВСУ. Мошенники убедили её отдать все накопления на «сохранение», чтобы избежать конфискации средств. О случившемся рассказали в МВД.

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мощшенников, то она обратилась уже в настоящую полицию. Следователи выяснили, что первым курьером была 73-летняя жительница Архангельска, которую завербовали аферисты. Она взяла пакет с деньгами у пенсионерки и отвезла другому курьеру. Им оказался 24-летний иностранец. Его задержали в аэропорту Архангельска при попытке улететь в Петербург. Деньги благополучно вернули хозяйке.

На приезжего завели уголовное дело. Он не первый раз «подрабатывает» курьером, предстоит вычислить его предыдущих жертв. Мужчина промышлял в Сургуте, Москве, Петербурге и Иркутске. Также он нарушил миграционный закон: не оформил миграционную карту. Подозреваемый арестован.

Ранее в МВД России предупредили, что личные данные не стоит размещать в открытом доступе или передавать незнакомым людям. Речь идёт не только о паспорте, но и о другой информации, по которой злоумышленники могут собрать цифровой профиль человека.