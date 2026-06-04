Футболист Кудряшов успешно прооперирован после ДТП

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов был успешно прооперирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена Елену Болотову.

«Всё хорошо, он уже дома», — сказала Болотова.