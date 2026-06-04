Футболист Кудряшов успешно прооперирован после ДТП
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов был успешно прооперирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена Елену Болотову.
«Всё хорошо, он уже дома», — сказала Болотова.
Напомним, Фёдор Кудряшов, управляя мотоциклом, столкнулся с каретой скорой помощи на Кутузовском проспекте. Он получил травму левого предплечья и был госпитализирован. Как рассказала его представитель, машина скорой разворачивалась на экстренный вызов через две сплошные и въехала в футболиста. Кудряшов был в шлеме и хорошей защитной экипировке.
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