В Киевской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

В Бориспольском районе Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте. Возгорание произошло после серии ночных взрывов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале украинская Государственная службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарные расчёты. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В ведомстве не стали раскрывать, какое именно предприятие оказалось в зоне инцидента.

Ранее в ночь на 2 июня в нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов. Удары наносились в рамках масштабной комбинированной атаки. Наиболее напряжённая обстановка, как утверждается, сложилась в Киеве. Жители столицы сообщали о многочисленных взрывах в разных частях города.