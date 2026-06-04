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4 июня, 05:38

В Киевской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В Бориспольском районе Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте. Возгорание произошло после серии ночных взрывов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале украинская Государственная службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарные расчёты. Работы по ликвидации последствий продолжаются. В ведомстве не стали раскрывать, какое именно предприятие оказалось в зоне инцидента.

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Ранее в ночь на 2 июня в нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов. Удары наносились в рамках масштабной комбинированной атаки. Наиболее напряжённая обстановка, как утверждается, сложилась в Киеве. Жители столицы сообщали о многочисленных взрывах в разных частях города.

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Милена Скрипальщикова
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