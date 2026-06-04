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Регион
4 июня, 05:30

ПВО уничтожила 272 украинских беспилотника за минувшую ночь

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Минобороны РФ сообщило об отражении массированной ночной атаки с применением украинских беспилотников. По данным ведомства, за период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 272 цели.

Как уточнили в министерстве, речь идёт о летательных аппаратах самолётного типа. Их сбивали над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В сводку вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области. Кроме того, перехваты фиксировались над Крымом.

В сообщении подчёркивается, что все 272 устройства были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Иных деталей о маршрутах или направлениях налета в публикации не привели.

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Ранее губернатор Ростовской области проинформировал о том, что минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на регион. Беспилотники были уничтожены в трёх районах. Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

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Оксана Попова
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