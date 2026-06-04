На территории Луганской Народной Республики обнаружили документы украинской администрации с пометкой «секретно». Также нашли бумаги, компрометирующие бывших чиновников. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель силовых структур.

По его словам, тайник явно пытались опустошить, но не успели. Внутри лежали не только секретные досье, но и личные записи местных управленцев.

«Мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом «секретно», которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчётами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время изъятые материалы изучают специалисты спецслужб.

Ранее Life.ru писал, что американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022–2024 годах, потерял секретные документы и получил сотрясение мозга после инцидентов в Киеве, говорится в отчёте генпрокурора Пентагона. В апреле 2024 года секретные карты забыли в вагоне поезда, а в мае генерал пришёл на ужин с Энтони Блинкеном в состоянии опьянения, упал и ударился головой о стену.