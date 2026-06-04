Без громкого шоу, но с эмоциями: Анна Бузова раскрыла пол малыша

Анна Бузова впервые рассказала, кто появится в её семье. Беременная блогерша провела камерное гендер-пати вместе со своим избранником Константином Штрыкиным.

Анна Бузова раскрыла пол будущего ребёнка. Видео © Telegram / Anna Buzova

О важном событии сестра Ольги Бузовой сообщила в своих социальных сетях. Она опубликовала ролик и призналась, что этот момент стал для неё особенным.

«14 февраля 2026 года мы узнали, кто ты, наш маленький человечек. Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждём», — подписала ролик Бузова.

Незадолго до этого блогер предложила родственникам и друзьям угадать, кто родится в семье. Близкие записали короткие ролики со своими предположениями. По словам Анны, таким образом она решила сохранить памятные эмоции и проверить интуицию окружающих.

Разгадка скрывалась внутри праздничного торта. Когда десерт разрезали, оказалось, что начинка окрашена в розовый цвет. Так будущие родители подтвердили, что ожидают появления на свет девочки.

Ранее о скором пополнении в семье Анна Бузова объявила еще в апреле. Позднее будущая мама рассказала, что провела отпуск вместе с возлюбленным. По её словам, впервые за 18 лет они отправились отдыхать уже втроём.