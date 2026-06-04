Отобрали жильё и чуть не убили: Пенсионер из Подмосковья остался без крыши над головой после «сделки мечты»

Пенсионер из Подмосковья лишился приобретённого дома стоимостью 7,1 млн рублей после того, как суд признал сделку недействительной. До этого на мужчину напали с ножом, а деньги за недвижимость он до сих пор не получил. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В Подмосковье пенсионер остался без жилья за 7 млн после ножевого ранения. Фото © Telegram / Baza

Житель Подмосковья Сергей (имя изменено) приобрёл дом в деревне Белое Озеро за 7,1 млн рублей. Вместе с супругой он планировал переехать поближе к своим детям. Перед покупкой семья проверила документы на объект. После оформления сделки продавец покинул жильё, однако одновременно обратился в правоохранительные органы с заявлением, что продал недвижимость под влиянием мошенников и не располагает полученными деньгами.

Когда Сергей приехал в новый дом, его встретили сотрудники частного охранного предприятия, которых нанял бывший владелец. Спор вокруг недвижимости дошёл до суда. После разбирательств покупателю разрешили заселиться в приобретённое жильё.

Однако вскоре произошёл новый инцидент. Ночью в дом проник неизвестный мужчина. Позже выяснилось, что им оказался знакомый продавца. Во время нападения Сергей получил ножевое ранение руки. Суд первой инстанции и апелляционная инстанция признали пенсионера добросовестным приобретателем. Тем не менее после проведения психолого-психиатрической экспертизы продавца сделку аннулировали.

Бывший хозяин жилья заявил, что готов выплачивать долг частями — по 50 рублей ежемесячно из своей пенсии. Кроме того, супруга продавца, по словам Сергея, признана банкротом, что дополнительно осложняет возврат средств. В итоге недвижимость вернули прежнему собственнику, а покупателю постановили вернуть уплаченные средства. По словам Сергея, он не получил ни рубля. Сейчас мужчина намерен оспорить решение и готовит жалобу в Верховный суд.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. После покупки квартиры новая владелица столкнулась с неожиданными претензиями со стороны продавца. Жительница города по имени Лилия приобрела однокомнатную квартиру у 79-летней пенсионерки. Для сделки ей пришлось оформить ипотеку сроком на 30 лет с ежемесячным платежом более 40 тысяч рублей.